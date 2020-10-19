Свердловский омбудсмен привлекла к проверке следователей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова обсудила инцидент с принудительной стерилизацией пациенток в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов с главой СУ СКР по Свердловской области Михаилом Богинским. Как она сообщила на брифинге, о ситуации ей было известно еще в 2016 году.

Все материалы об известных фактах принудительной стерилизации (в аппарате омбудсмена таковых насчитали 12) Мерзлякова готова передать силовикам. «Мое убеждение, что это — каменный век, хотя моя позиция идет вразрез с официальным мнением министерства социальной политики региона, которое считает, что женщин не принуждали к операции, а убеждали», — заявила уполномоченный по правам человека.

Мерзлякова добавила, что все известные случаи имели место в период с 2006 по 2008 год. Омбудсмен узнала об этих фактах во время проверки пансионата в 2016 году, однако за давностью лет делу не дали ход. По словам Татьяны Мерзляковой, с 2008 года подобные случаи не повторялись. «К счастью, такие процедуры не являются массовыми, надо обсуждать методы консультирования в подобных случаях, применения контрацепции», — резюмировала Татьяна Мерзлякова.

Всего в учреждениях свердловского минсоцзащиты находится около 600 женщин. Скандал вокруг Уктусского пансионата разгорелся после публикации серии роликов, в которых пациентки учреждения рассказали о принудительной стерилизации. Директор пансионата Ирина Верхоланцева, возглавляющая его на протяжении последнего года, сообщила о 15 инцидентах. По ее словам, процедуры выполняли не сотрудники заведения, а медики ЦГКБ №20. Один из инсайдеров URA.RU в областных органах власти рассказал, что практика принудительной стерилизации недееспособных пациенток сохранилась со времен СССР. Тогда она считалась гуманной, поскольку у больных женщин рождались больные дети.