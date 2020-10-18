В свердловский пансионат, где стерилизовали женщин, едет проверка

Татьяна Мерзлякова проверит оскандалившийся пансионат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова 20 октября посетит Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Завтра выходим на проверку, будем смотреть. По нашим данным, там все-таки не 15 человек [было стерилизовано], а меньше, где-то 12», — рассказала Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, в областной минздрав был направлен запрос, на который ведомство ответило, что в настоящее время процедура стерилизации к пациентам такого рода практически не применяется. «Я помню, мы проводили проверку в 2016 году, и уже тогда подобных случаев не было. Все это дела давно минувших дней. Очень надеюсь, что новый директор учреждения не допустит повторения подобного», — прокомментировала свердловский омбудсмен.

Как писало URA.RU, директор Уктусского пансионата Ирина Верхоланцева, которая занимает этот пост всего год, признала, что факты стерилизации пациенток в период с 2008 по 2018 год имели место. По ее словам, процедуру проводили медики ЦГКБ №20. Принуждение к женщинам не применялось, однако, оговорилась Верхоланцева, некоторые пациентки могли не понимать сути происходящего. По данным директора пансионата, стерилизации подверглись 15 обитательниц. История получила огласку после того, как о принудительной процедуре публично рассказала Людмила Гусева, которая проживает в пансионате и работает там уборщицей.