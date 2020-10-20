Алексея Орлова (справа) считают возможным претендентом на пост мэра Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Разговоры о том, что новым мэром Екатеринбурга может стать первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, стали поводом для обсуждения, кто займет его пост в региональном правительстве. В качестве возможного претендента сразу два высокопоставленных источника URA.RU назвали замгубернатора Олега Чемезова.

«Чемезов в последнее время заметно активизировался, он явно хочет усилить свое влияние. Возможный уход Орлова — это хороший шанс реализовать свои амбиции», — сообщил инсайдер. По его словам, статус первого замгубернатора открывает Чемезову новые полномочия и перспективы как в политике, так и, возможно, в бизнесе.

«Если допустить, что эта ситуация будет развиваться так, как предсказывают, то Чемезов — кандидатура очень перспективная, усиление его влияния закономерно. У него есть необходимые для нахождения на посту опыт, навыки и связи», — считает политолог Михаил Корабельников.

Ожидающийся переход Орлова в мэрию мог бы изменить соотношение сил и баланс зон влияния в администрации губернатора, однако перемещение вряд ли произойдет. «Чемезов не является фигурой из близкого круга губернатора [Куйвашева], вряд ли в него войдет и получит пост первого заместителя губернатора. В свердловском истеблишменте Олег Леонидович оказался, ожидая назначения в администрацию ХМАО. Но поскольку этого не произошло, остался в Екатеринбурге без определенных полномочий, хотя и пытается их добиться», — дает прогноз инсайдер.

«Не комментирую слухи. Все на своих местах находятся и исполняют свои обязанности», — заявил Алексей Орлов в ответ на вопрос о своем уходе на должность мэра и возможном преемнике. Олег Чемезов от комментариев отказался.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский теряет аппаратные позиции: мэр больше не может рассчитывать на поддержку своего главного союзника — полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Губернатор, по информации URA.RU, также продолжает высказывать недовольство конфликтом между мэрией и гордумой и пространно высказывается о «скорых переменах».