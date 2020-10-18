Мэр Екатеринбурга теряет поддержку влиятельного союзника

Александру Высокинскому уже подыскали потенциального преемника Фото: Анна Майорова © URA.RU

­Глава Екатеринбурга Александр Высокинский теряет аппаратные позиции: мэр больше не может рассчитывать на поддержку своего главного союзника — полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. По словам источников URA.RU, такую установку полпред в течение последних недель неоднократно транслировал своему окружению. Причем замену действующему мэру уже нашли — в пуле ближайших соратников губернатора Евгения Куйвашева.

«Цуканов открыто заявляет, что больше не поддерживает мэра», — поделился инсайдер. Как рассказал другой собеседник агентства, полпред не ограничивается кулуарными беседами: «В Москву регулярно отправляются аналитички негативного характера». Еще один инсайдер уточняет, что мораторий на вмешательство Цуканова в конфликты во власти Екатеринбурга установлен до тех пор, пока Высокинский не разрешит текущие противоречия между депутатами и мэрией либо ситуация не усугубится до критической.

Ранее Николай Цуканов (слева) помогал мэру Екатеринбурга преодолевать кризисы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом ранее полпред действовал иначе. Так, в конце мая он спас Высокинского от атаки гордумы, которая хотела поставить ему «неуд» за работу в 2019 году. А в июле Цуканов не позволил возложить на мэрию Екатеринбурга ответственность за невысокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию.

В обоих случаях представитель президента РФ на Урале нарушал планы губернатора: Куйвашев как опытный аппаратчик до последнего сторонился городских конфликтов, давая Высокинскому возможность разобраться самостоятельно. Поэтому сотрудничество полпреда и мэра воспринималось им как предательство со стороны последнего, учитывая, что губернатор был главным сторонником назначения Высокинского в 2018 году.

Отношения между мэром и губернатором в последнее время напряжены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Напряжение между домами власти достигло предела в конце сентября. На довыборах в гордуму Екатеринбурга, намеченных на 22 ноября, Куйвашев поддержал выдвижение от «Единой России» бизнесмена Виталия Чачина (округ №9, Ленинский район) и экс-справедливоросса Антона Швалева (округ №3, Верх-Исетский район). Поскольку кандидатов Высокинского глава региона отклонил, предполагалось, что мэрия может сделать ставку на самовыдвиженцев. Предупреждая такое развитие событий, Куйвашев озвучил своему окружению, что готов признать перед депутатами, что два года назад совершил кадровую ошибку. Сразу после этого «серый дом» показал, что готов подчиниться воле губернатора.

Тем не менее, вопрос со сменой власти в Екатеринбурге не ушел из повестки. Губернатор, по информации URA.RU, продолжает высказывать недовольство конфликтом между мэрией и гордумой и пространно высказывается о «скорых переменах».

Этим «переменам» может способствовать и шпионский скандал. Ранее появилась информация о группировке, которая осуществляла слежку за спикером думы Игорем Володиным, советником губернатора Анатолием Шараповым, вице-мэром Ильей Захаровым и другими известными горожанами. По неподтвержденной информации, Высокинский мог быть осведомлен о действиях злоумышленников. «Если это действительно так, у думы появится основание для вотума недоверия мэру, который знал, что избранного народом спикера прослушивают, но не помешал этому», — объясняет инсайдер.

Кто возглавит город в случае кадровых перестановок, уже известно. По информации нескольких источников URA.RU, новым мэром может стать первый замгубернатора Алексей Орлов — доверенное лицо Куйвашева. Источник агентства в окружении губернатора утверждает, что Орлов уже оповестил представителей некоторых крупных ФПГ о скором назначении. Также в политических кругах обсуждается слух о его недавнем визите в администрацию президента для соответствующих консультаций. «Если весной Алексей Валерьевич в частных беседах категорически отвергал вероятность перехода в мэрию, то сейчас он готов на этот шаг», — рассказывает чиновник, знакомый с Орловым.

Алексей Орлов уже поделился своими намерениями с некоторыми ФПГ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог, гендиректор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков предположил, что, критикуя мэра, Цуканов может играть, чтобы его обезопасить и показать губернатору: Высокинский — его человек. «Хотя такая драматургия рискованна, а потому маловероятна. И полпред, и глава региона — опытные политики, которые умеют считывать действующие связи», — сказал Русаков. В полпредстве президента РФ в УрФО воздержались от комментариев по теме. Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Анатолий Карманов заявил, что городские власти «работают в штатном режиме, не обращая внимания на слухи и домыслы».