Гендиректор вотчины Деда Мороза погиб при крушении вертолета

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Артюхов и Моор посетили Надым, вертолет
Вертолет упал в реку Сухона (архивное фото) Фото: Елена Федорова © URA.RU

При крушении вертолета под Вологдой погиб глава вотчины Деда Мороза в Великом Устюге Олег Васильев. По некоторым данным, с ним на борту также была девушка из компании-партнера. О ее состоянии ничего не известно.

«Планировалось наладить вертолетное сообщение с Вотчиной. На борту был Олег Александрович [Васильев] и инвестор», — рассказал изданию «Подъем» исполнительный директор АО «Дед Мороз» Андрей Геркулесов. Гибель Васильева при крушении вертолета подтвердили в МЧС, уточняет телеканал 360. В АО «Дед Мороз» в разговоре с URA.RU не смогли подтвердить эти данные.

Ранее стало известно, что в реку Сухона Вологодской области упал вертолет. Это коммерческий рейс компании «Авиасоюз». Вертолет направлялся из Вологды в Великий Устюг. Позже СМИ сообщили о гибели двух человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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