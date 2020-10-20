Поперечный вспомнил о своих бывших после признания Монеточки Дудю

В интервью у Юрия Дудя певица Монеточка раскрыла подробности своей личной жизни Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Блогер и стендап-комик Данила Поперечный отреагировал на причины расставания певицы из Екатеринбурга Монеточки и режиссера Егора Лоскутова. Юморист представил, что было бы, если бы его бывшие возлюбленные тоже дали интервью журналисту Юрию Дудю.

«Мой худший кошмар — это если мои бывшие девушки будут у Дудя рассказывать свою версию произошедшего», — написал Поперечный на своей странице в Twitter. В комментариях пользователи постарались успокоить блогера, напомнив, что Дудь очень редко берет интервью у девушек. А один из подписчиков Поперечного предложил ему «бить первым» и записать со своими бывшими подкаст [видео- и аудиоролик в стиле радиопередачи].

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) должна была выйти замуж за режиссера Егора Лоскутова летом 2019 года, но в последний момент отменила свадьбу. В разговоре с Дудем девушка призналась, что жених стеснял ее в творческом плане и опекал как родитель.

Ранее певица в интервью Ивану Урганту на «Первом канале» рассказала, что у нее был роман с продюсером Витей Исаевым. Вместе с ним они записали альбомы «Декоративно-прикладное искусство» и «Раскраски для взрослых».

Мой худший кошмар - это если мои бывшие девушки будут у Дудя рассказывать свою версию произошедшего. — Данила Поперечный (@Spoontamer) October 20, 2020