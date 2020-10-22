В Курганской области ухудшается коронавирусная обстановка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области из-за ухудшения коронавирусной обстановки есть риск введения новых ограничений. По прогнозу URA.RU, послабления в регионе можно будет вводить только в оптимистичном сценарии, но, по сравнению с прошлой неделей, он стал менее выполнимым.

Региону для нового этапа снятия ограничений нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 от 70 человек на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0, 0,8 или 0,5.

Послабления в Курганской области можно ввести, если данный коэффициент четыре дня подряд продержится ниже 0,5, так как регион находится на втором этапе снятия ограничений. Такой показатель возможен в оптимистичном сценарии, для которого число новых случаев заражения должно ежедневно сокращаться на 16. Неделю назад для выполнения данного сценария хватало снижения на 14 случаев.

По стабильному прогнозу, в регионе будут ежедневно регистрировать по 76 новых случаев заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). Для выполнения пессимистичного прогноза достаточно, чтобы число новых заболевших ежедневно увеличивалось на одного.

На 23 октября в Курганской области подтвердили 78 случаев заражения COVID-19 за день, что является рекордом для региона. Всего в области коронавирус обнаружили у 5304 человек. В октябре для людей старше 65 лет власти ввели обязательную самоизоляцию, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU