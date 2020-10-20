Российский завод не поверил в уничтожение американцами своих ИВЛ

В концерне надеются, что дорогостоящая техника все же не была уничтожена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Руководство концерна «Радиоэлектронные технологии» (холдинг Ростеха, в структуру которого входит Уральский приборостроительный завод) «верит в разум» американских чиновников и в то, что они не уничтожили произведенные им аппараты ИВЛ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Ранее сообщалось, что США уничтожили 45 аппаратов ИВЛ, которые были поставлены из России в период пандемии.

«Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — прокомментировали в пресс-службе концерна.

По данным издания BuzzFeed News, Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 аппаратов ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе. С момента экспорта техника хранились на складе. На данный момент РИА «Новости» подтвердили информацию об утилизации техники в США.

Ранее Росздравнадзор приостанавливал использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М» (производитель — Уральский приборостроительный завод) после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые поставлялись в рамках госконтракта. В итоге многие больницы отказались от использования таких аппаратов. Аналогичное решение принимали и в США.