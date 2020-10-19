Концерт рэпера должен был пройти 23 октября Фото: Instagram, @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн отменил концерт в Челябинске, который должен был состояться 23 октября в ТРК «Галактика». Сообщение об этом появилось на официальной странице предстоящего шоу в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с сами знаете какой ситуацией и все увеличивающимся количеством заражений нам придется перенести концерт, запланированный на 23 октября, на другую дату. Дату объявим позже», — указано в обращении. Уточняется, что все купленные ранее билеты будут действительны на перенесенный концерт, сдавать или обменивать их не нужно.

20 октября в Челябинской области было зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом. Прошлый рекорд по числу новых заражений был достигнут в воскресенье, 18 октября. До 1 ноября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности, власти решают вопрос об ужесточении карантина. В зависимости от эпидемиологической обстановки могут быть продлены каникулы, на которые в скором времени уйдут школьники.