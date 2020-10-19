Челябинская область вернулась к максимуму заражений коронавирусом

Скорая в Челябинской области работает с предельной нагрузкой Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 20 октября зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 107), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость вновь вышла на рекордный показатель, достигнутый в прошедшее воскресенье.

«С начала пандемии произошло 18 734 случая заражения, сейчас лечение проходят 3 840 южноуральцев. Умерли четыре человека в возрасте 78, 81, 85 и 88 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 139 человек, с начала пандемии — 14 269 южноуральцев.

До 1 ноября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности, власти решают вопрос об ужесточении карантина. В зависимости от эпидемиологической обстановки могут быть продлены каникулы, на которые в скором времени уйдут школьники.