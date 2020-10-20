Названо условие для посещения заключенных в РФ во время пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) продолжат посещать заключенных в местах принудительного содержания, но при условии соблюдения некоторых требований для защиты от инфекции. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов. Так он отреагировал на сообщения о том, что в учреждениях ФСИН якобы полностью прекратился общественный контроль за ситуацией.
«С учетом эпидемиологической ситуации выбран гибкий и адекватный подход: каждый территориальный орган ФСИН, исходя из ситуации в регионе, самостоятельно решает, нужно вводить или нет ограничения по посещениям граждан, — приведены на сайте ОП РФ слова Воронцова. — При этом никакого запрета нигде нет».
Как уточнил Воронцов, из-за пандемии вводятся некоторые ограничения и порядок, из-за чего форма работы членов ОНК изменится. При этом сама возможность для общения с заключенными остается.
По словам члена совета ОП РФ, сейчас члены ОНК работают по сигналу и прибывают в учреждение только тогда, когда есть обращение. С заключенными члены комиссии общаются или через стекло в комнате краткосрочных свиданий, или приходят на встречу в специальном костюме и со средствами индивидуальной защиты.
С 19 октября в столичных следственных изоляторах установили ряд ограничений, направленных против роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Ранее СМИ сообщали о полном запрете посещений следственных изоляторов Москвы членами ОНК, однако на самом деле ограничения касаются лишь применения дополнительных мер безопасности.
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