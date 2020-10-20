Больной COVID блогер Джарахов поделился своим главным страхом

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Блогер признался, что боится умереть, не исполнив свои мечты Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Видеоблогер Эльдар Джарахов, который заразился коронавирусной инфекцией, боится умереть, не исполнив свои мечты. Об этом он поделился со зрителям своего youtube-канала.

«Мне не только физически было плохо, все усугублялось необычным чувством страха, которое я не испытывал никогда. Когда температура поднялась до 39 градусов, мне стало страшно, что я один в квартире, что могу не проснуться. Возьму и уйду, не успев сделать вещи, о которых мечтал. Страшно уйти, загнав себя в рамки, оставив своих хотелки только хотелками», — сказал Джарахов. Он напомнил, что находится в группе риска, поскольку болеет сахарным диабетом.

Блогер решил реализовать свои мечты после того, как выздоровеет. В частности, Джарахов анонсировал на своем youtube-канале новый формат — влоги с путешествиями. Также он признался, что хотел бы снимать собственное шоу.

Ранее блогер Андрей Петров рассказал, что сдал тест на коронавирус. Он также признался, что потерял обоняние.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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