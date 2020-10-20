20 октября 2020

Власти России будут выплачивать пенсии мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые правила должны вступить в силу в 2020 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти РФ начнут выплачивать пенсии иностранным рабочим из государств Евразийского экономического союза. Об этом говорится в соглашении, законопроект о ратификации которого Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 21 октября.

Работу над соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС вели на протяжении нескольких лет. Его подписали лидеры стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года. Документ регулирует вопросы пенсионного обеспечения между Россией, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Пенсии будет назначать и выплачивать государство, на территории которого работал иностранец, пишет «Парламентская газета».

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил, что выплата пенсий мигрантам в России будет хорошей идеей только в том случае, если иностранцы смогут получить российское гражданство и проживать на территории РФ. Только таким образом они внесут вклад в развитие российского рынка. Доктора экономических наук Сергей Смирнов считает, что выплата пенсий мигрантам является справедливым и оправданным решением.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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