Власти России будут выплачивать пенсии мигрантам

Власти РФ начнут выплачивать пенсии иностранным рабочим из государств Евразийского экономического союза. Об этом говорится в соглашении, законопроект о ратификации которого Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 21 октября.
Работу над соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС вели на протяжении нескольких лет. Его подписали лидеры стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года. Документ регулирует вопросы пенсионного обеспечения между Россией, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Пенсии будет назначать и выплачивать государство, на территории которого работал иностранец, пишет «Парламентская газета».
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил, что выплата пенсий мигрантам в России будет хорошей идеей только в том случае, если иностранцы смогут получить российское гражданство и проживать на территории РФ. Только таким образом они внесут вклад в развитие российского рынка. Доктора экономических наук Сергей Смирнов считает, что выплата пенсий мигрантам является справедливым и оправданным решением.
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