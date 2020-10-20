Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и YouTube-блогерка Мари Говори посмеялись над смертью протоиерея Дмитрия Смирнова. Соответствующий пост Мари опубликовала в своем Twitter.
«О, протоиерей Смирнов на повышение пошел», — написала Мари Говори. В ответ Фельгенгауэр заявила, что его скорее «ждет дауншифтинг».
На диалог девушек обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев. В своем Telegram он назвал действия журналистки и блогерки «плясками на костях». Соловьев считает, что так проявляется суть нынешней оппозиции.
Протоиерей Дмитрий Смирнов скончался 21 октября на 69 году жизни. Россиянам он запомнился многочисленными скандальными высказываниями. В частности, в марте Смирнов заявлял, что девочкам не надо ходить в школу, пишет агентство Nation news.
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