20 октября 2020

Журналистка «Эха» и блогерка посмеялись над смертью Смирнова. Скрин

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Над смертью протоиерея Дмитрия Смирнова начали смеяться в день его кончины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и YouTube-блогерка Мари Говори посмеялись над смертью протоиерея Дмитрия Смирнова. Соответствующий пост Мари опубликовала в своем Twitter.

«О, протоиерей Смирнов на повышение пошел», — написала Мари Говори. В ответ Фельгенгауэр заявила, что его скорее «ждет дауншифтинг».

На диалог девушек обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев. В своем Telegram он назвал действия журналистки и блогерки «плясками на костях». Соловьев считает, что так проявляется суть нынешней оппозиции.

Протоиерей Дмитрий Смирнов скончался 21 октября на 69 году жизни. Россиянам он запомнился многочисленными скандальными высказываниями. В частности, в марте Смирнов заявлял, что девочкам не надо ходить в школу, пишет агентство Nation news.

Девушки посмеялись над смертью протоиерея
Скриншот из Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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