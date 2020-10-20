В ХМАО коэффициент распространения инфекции прекратил свой рост, заболевших становится меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО с начала недели постепенно снижается количество заболеваемости, коэффициент распространения инфекции прекратил свой рост и держится на одном уровне. Однако количество свободного коечного фонда продолжает сокращаться, осталось меньше половины. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

14 октября было 34% свободных коек. 16 числа развернули дополнительные койки и открыли резервные госпитали. Благодаря этому получили 71% свободных мест для больных, но меньше чем за неделю их число сократилось почти в половину, до 39,5%.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 193 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. Состояние 87 пациентов тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 39,54%», — добавили в оперштабе.

Сургут — 41;

Нижневартовск — 21;

Ханты-Мансийск — 18;

Урай — 16;

Нягань — 15;

Югорск — 11;

Октябрьский район — 11;

Покачи — 9;

Когалым — 9;

Нефтеюганск — 9;

Советский район — 8;

Радужный — 5:

Сургутский район — 5;

Нефтеюганский район — 4;

Лангепас — 3;

Березовский район — 3;

Кондинский район — 3;

Пыть-Ях — 2.

Всего — 193. На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 18 человек — бессимптомно. За сутки излечились 110 человек, за весь период пандемии — 22 тысячи 968 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 1 ноября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.