В ХМАО с начала недели постепенно снижается количество заболеваемости, коэффициент распространения инфекции прекратил свой рост и держится на одном уровне. Однако количество свободного коечного фонда продолжает сокращаться, осталось меньше половины. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
14 октября было 34% свободных коек. 16 числа развернули дополнительные койки и открыли резервные госпитали. Благодаря этому получили 71% свободных мест для больных, но меньше чем за неделю их число сократилось почти в половину, до 39,5%.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 193 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. Состояние 87 пациентов тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 39,54%», — добавили в оперштабе.
- Сургут — 41;
- Нижневартовск — 21;
- Ханты-Мансийск — 18;
- Урай — 16;
- Нягань — 15;
- Югорск — 11;
- Октябрьский район — 11;
- Покачи — 9;
- Когалым — 9;
- Нефтеюганск — 9;
- Советский район — 8;
- Радужный — 5:
- Сургутский район — 5;
- Нефтеюганский район — 4;
- Лангепас — 3;
- Березовский район — 3;
- Кондинский район — 3;
- Пыть-Ях — 2.
Всего — 193. На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 18 человек — бессимптомно. За сутки излечились 110 человек, за весь период пандемии — 22 тысячи 968 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 1 ноября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.
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