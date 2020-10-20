Скандал вокруг Уктусского пансионата в Екатеринбурге набирает обороты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нарушения прав пациентов в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов носят систематический характер и не ограничиваются принудительной стерилизацией. Как сообщил URA.RU депутат Госдумы Дмитрий Ионин, пациенты жалуются на приписки в системе оказания социальных услуг.

«В течение полутора лет мне массово поступают обращения пациентов пансионата о том, что ряд услуг им просто не оказывается, подписи подделываются и на это списывают бюджетные деньги», — рассказал депутат. Ионин уточнил, что обитатели пансионата жаловались на оказание фиктивных услуг в 2016—2018 году, о чем были уведомлены правоохранительные органы. Однако по каким-то причинам ход делу не дали. Оно сдвинулось с мертвой точки только после обращения Ионина в Генпрокуратуру РФ в мае 2020 года.

Надзорное ведомство признало незаконным отказ в возбуждении уголовного дела сотрудниками екатеринбургского отдела полиции №13. В настоящее время служебная проверка по перечисленным фактам возобновлена.

Кроме того, имеет место незаконный отказ в предоставлении жилья выпускникам детдомов, которые оседают в пансионате, поделился Дмитрий Ионин. «Пациенты периодически обращаются к руководству пансионата, что им как детям-сиротам положено жилье, и просят помощи. Помощь им не оказывается — скорее всего потому, что… в подобных учреждениях подушевое финансирование. То есть, чем больше людей там будет находиться, тем больше им будут давать денег», — пояснил Дмитрий Ионин.

В пансионате на момент публикации данную ситуацию не прокомментировали. URA.RU готово предоставить директору Ирине Верхоланцевой возможность высказать свою точку зрения. Скандал вокруг Уктусского пансионата разгорелся после публикации серии роликов, в которых пациентки учреждения рассказали о принудительной стерилизации.