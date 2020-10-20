Дмитрия Жаромских единогласно избрали новым главой Надымского района Фото: страница Дмитрия Жаромских, «ВКонтакте»

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым главой Надымского района ЯНАО стал Дмитрий Жаромских, с лета руководивший муниципалитетом в статусе врио. Об этом URA.RU рассказали в районной администрации. О том, что кресло мэра займет Жаромских, пользующийся поддержкой губернатора Дмитрия Артюхова, источники агентства сообщали в июне.

«Состоялось очередное заседание думы, на котором депутаты избрали главу Надымского района. После выступления кандидатов на открытом голосовании депутаты единогласно проголосовали за Дмитрия Жаромских», — сообщили в пресс-службе мэрии. В выборах также участвовал замдиректора газеты «Надымский рабочий» Аркадий Куртиян, однако источники URA.RU в администрации района называли его исключительно «техническим» кандидатом.

Комментируя свое избрание, Жаромских назвал возможность возглавить Надымский район «большой честью». «Перед нами стоит непростая задача — сохранив традиции коренных жителей продолжить дело первопроходцев, задать новый импульс развития территории», — заявил мэр. Его поздравила вице-губернатор Ирина Соколова, посоветовавшая опираться в работе на мнение депутатов, коллег-чиновников и жителей района.

Инсайдеры URA.RU в политических кругах ЯНАО говорили, что Жаромских считал свою победу гарантированной еще за несколько недель до выборов. Предвосхищая избрание, он успел провести переговоры с руководителями крупнейших районных предприятий. Наблюдатели отмечали, что Жаромских был лично заинтересован в том, чтобы стать главой муниципалитета.

О грядущих выборах главы в Надымском районе, который является одним из крупнейших экономических центров ЯНАО, стало известно в конце сентября. Однако еще летом источники URA.RU говорили, что губернатор Артюхов сменит мэра Леонида Дяченко. На его место в статусе врио был назначен экс-депутат заксобрания Жаромских.