Умар Кремлев на YouTube-канале будет рассказывать о своей работе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев запустил собственный YouTube-канал «Умар Кремлев Лайв». Свой первый выпуск спортивный функционер посвятил поездке по Дальнему Востоку в компании чемпиона WBA Gold Федора Чудинова. Во время тура Кремлев встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

«Друзья, я запустил свой YouTube -канал, на котором я подробно расскажу о моей работе и развитии бокса в России, а также покажу вам, как можно совмещать работу и отдых», — рассказал о своем проекте Умар Кремлев.

Первое видео на YouTube-канале Кремлев посвятил поездке в Сахалинскую область, Приморский край и на Камчатку. В дальневосточных регионах глава ФБР вместе с Федором Чудиновым проверил ход строительства новых спортивных объектов, провел мастер-класс по боксу для школьников. Во Владивостоке Кремлев провел переговоры с приморским губернатором Олегом Кожемяко о строительстве центра бокса в регионе.

«Во Владивостоке очень большая история бокса. В регионе не хватает центра бокса. Поставить бы новый центр, где собирались и формировались бы лучшие боксеры, и мы тоже поддержали [проект], предприняли бы совместные усилия», — обратился Кремлев к Кожемяко. Политик поддержал идею: «Да, надо поднимать бокс, школа здесь хорошая, задел хороший».