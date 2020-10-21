Геймерам раскрыли, на чем лучше играть в Cyberpunk 2077

Неизвестно, насколько готовым выйдет Cyberpunk 2077 (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После выхода Cyberpunk 2077 консолям достанутся более слабые версии игры. Об этом URA.RU рассказал один из создателей «Видеомании», журналист Антон Логвинов.

«Очевидно, что в Cyberpunk 2077 сейчас, так как он задуман, мы сможем поиграть только на ПК. На консолях явно будут более слабые версии», — говорит Логвинов.

При этом пока в принципе сложно сказать, насколько игра будет готова на момент выхода, считает эксперт. Cyberpunk 2077 — большой проект, и его приходится собирать долго, объяснил Логвинов. Переноса видеоигры можно уже не бояться и сейчас остается только надеяться, что все будет в порядке.

Однако уже можно ждать, что в будущем к Cyberpunk 2077 выйдут дополнения. «Дополнения у Cyberpunk 2077 будут. Когда и какие пока неизвестно, но они будут», — уверен Логвинов.

Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре Action. Является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020». Проект имеет несколько наград за графику и инновацию. Также релиз награжден, как «Самая ожидаемая игра».