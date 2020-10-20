Число заболевших на Ямале выросло до 18 761 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заразились 175 человек. В региональном оперативном штабе признали, что это не все выявленные случаи, а только те, что имеют клинические проявления болезни. В ежедневных сводках по ЯНАО не указываются люди с бессимптомным течением COVID-19, объяснила глава штаба Татьяна Бучкова.

Поводом для этих объяснений стал произошедший 20 октября инцидент. Федеральный оперштаб, публикующий данные по заболевшим во всех регионах России, указал, что в ЯНАО за сутки заразились 288 человек. Это стало рекордным для Ямала значением за все время пандемии. Спустя полчаса окружные власти выступили с заявлением: Москва решила впервые указать в ямальском перечне еще и бессимптомные случаи, которых оказалось 116 за день, поэтому сумма оказалась аномально большой.

На следующий день, 21 октября, правительство ЯНАО заявило, что число «бессимптомников» больше указываться не будет. «Носительство без клинических проявлений не требует лечения, не оказывает нагрузку на здравоохранение. Такие люди должны строго соблюдать самоизоляцию и контролировать свой статус тестами. Поэтому в ежедневную сводку эти случаи ранее не включались», — заявила Бучкова.

Между тем, за сутки в ЯНАО скончались два пациента с коронавирусом. В Салехарде заразились (с симптомами) 33 человека, в Муравленко — 23, в Ноябрьске — 19. В Новом Уренгое, где власти ужесточили карантин, подтвердили 15 случаев. Три первых жителя заразились в поселке Новозаполярный. Сколько в округе бессимптомных случаев, власти не уточняют.

Всего в ЯНАО подтвержден 18 761 случай, вылечились 13 903 пациента. Число умерших выросло до 111 человек. Карантин в ЯНАО продлится до 1 ноября. Накануне в округе ужесточили ограничения.