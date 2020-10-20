20 октября 2020

«Единая Россия» в Екатеринбурге перешла на особый режим работы

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Первый прием депутата Государственной Думы от Серовского одномандатного округа Антона Шипулина в Екатеринбурге, единая россия, ер, приемная единой россии
Граждане могут рассказать о своих проблемах в режиме онлайн Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловское отделение партии «Единая Россия» временно приостановило личный прием граждан. Как сообщили URA.RU в аппарате организации, такое решение принято для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Де-факто депутаты Госдумы и законодательного собрания Свердловской области с весны проводят прием онлайн. В последние месяцы, когда противоэпидемиологические меры были ослаблены, люди стали вновь приходить лично. Но в процентном отношении таких обращений все равно было не так много», — рассказал URA.RU замглавы исполкома Максим Бестфатер.

По его словам, большинство граждан предпочитает обращаться к депутатам дистанционно — либо через мессенджеры, либо по электронной почте, либо по телефону. Таким образом, отмена личного приема только закрепила существующую тенденцию. В региональном отделении уточнили, что в среднем во время пандемии от граждан поступало примерно по 80-100 обращений в месяц, почти все — онлайн.

Ранее источники URA.RU сообщили, что свердловское заксобрание фактически вошло в «режим осажденной крепости». Заседание 27 октября было отменено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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