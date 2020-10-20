«Единая Россия» в Екатеринбурге перешла на особый режим работы

Свердловское отделение партии «Единая Россия» временно приостановило личный прием граждан. Как сообщили URA.RU в аппарате организации, такое решение принято для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
«Де-факто депутаты Госдумы и законодательного собрания Свердловской области с весны проводят прием онлайн. В последние месяцы, когда противоэпидемиологические меры были ослаблены, люди стали вновь приходить лично. Но в процентном отношении таких обращений все равно было не так много», — рассказал URA.RU замглавы исполкома Максим Бестфатер.
По его словам, большинство граждан предпочитает обращаться к депутатам дистанционно — либо через мессенджеры, либо по электронной почте, либо по телефону. Таким образом, отмена личного приема только закрепила существующую тенденцию. В региональном отделении уточнили, что в среднем во время пандемии от граждан поступало примерно по 80-100 обращений в месяц, почти все — онлайн.
Ранее источники URA.RU сообщили, что свердловское заксобрание фактически вошло в «режим осажденной крепости». Заседание 27 октября было отменено.
Подписывайтесь на URA.RU в