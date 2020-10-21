Лавров обсудил Карабах с главами МИД Армении и Азербайджана

Сергей Лавров регулярно обсуждает конфликт Азербайджана и Армении с обеими сторонами Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Обсуждались вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования», — говорится в сообщении на сайте МИД. Переговоры с министрами двух государств проводились раздельно, 20 и 21 октября.

Ранее в октябре в Москве прошла очная встреча Лаврова с главами МИД Азербайджана и Армении. На ней было достигнуто соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Но перемирие нарушили уже через несколько часов, напоминает телеканал 360.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны ведут активные боевые действия. В ходе конфликта гибнут мирные жители. Как выглядит столица Нагорного Карабаха Степанакерт после обстрелов, можно увидеть в репортаже специального корреспондента URA.RU.