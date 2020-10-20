Губернатор Махонин объяснил дефицит лекарств в пермских аптеках

В краевом правительстве признали проблему нехватки лекарств в аптеках Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснил, что стало причиной дефицита лекарств в аптеках. По его словам, дефицит вызван новым механизмом маркировки лекарств, который вводится по всей стране. Об этом Махонин заявил в ходе совещания с представителями аптечных сетей.

«С начала октября резко повысился спрос на антивирусные препараты. Многие лекарства есть в аптеках и на складах, но по новым правилам продавать их без маркировки нельзя. Рассчитываем, что в ближайшие дни нехватку препаратов закроем», — сказал Махонин.

Глава региона также попросил представителей аптечных сетей «максимально воздержаться от необоснованного роста цен на лекарства». Ранее сегодня в ходе заседания краевого правительства Махонин отметил, что из-за перебоев с лекарственным обеспечением «в обществе есть недовольство».

URA.RU писало, что на фоне роста числа заболевших коронавирусом в крае, вырос спрос на антибиотики — в ряде аптек они исчезли из продажи. Проблему признали и в Росздравнадзоре по Пермскому краю.