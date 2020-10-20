20 октября 2020
19 октября 2020

Губернатор Махонин объяснил дефицит лекарств в пермских аптеках

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптеки. Екатеринбург, аптека, лекарства, фармацевт
В краевом правительстве признали проблему нехватки лекарств в аптеках Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснил, что стало причиной дефицита лекарств в аптеках. По его словам, дефицит вызван новым механизмом маркировки лекарств, который вводится по всей стране. Об этом Махонин заявил в ходе совещания с представителями аптечных сетей.

«С начала октября резко повысился спрос на антивирусные препараты. Многие лекарства есть в аптеках и на складах, но по новым правилам продавать их без маркировки нельзя. Рассчитываем, что в ближайшие дни нехватку препаратов закроем», — сказал Махонин.

Глава региона также попросил представителей аптечных сетей «максимально воздержаться от необоснованного роста цен на лекарства». Ранее сегодня в ходе заседания краевого правительства Махонин отметил, что из-за перебоев с лекарственным обеспечением «в обществе есть недовольство».

URA.RU писало, что на фоне роста числа заболевших коронавирусом в крае, вырос спрос на антибиотики — в ряде аптек они исчезли из продажи. Проблему признали и в Росздравнадзоре по Пермскому краю.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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