Актер Гоша Куценко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.
«Я приболел! Ковид — коварнейший персонаж!» — написал Куценко. Он обратился к подписчикам с просьбой соблюдать меры предосторожности и масочный режим.
Из-за болезни Куценко организаторы переносят намеченные на ближайшие дни спектакли «Love Letters» с его участием. По словам Куценко, все приобретенные зрителями билеты будут действительны.
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Друзья! Я приболел! Все-таки. ???? Поэтому так складываются обстоятельства ,что мы вынуждены перенести спектакль "Love Letters", назначенныи? на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаe?тся без изменении? - театр на Таганке). Билеты деи?ствительны. Если Вам не подходит 8 декабря, то билеты можно поменять на любую другую из предложенных ниже дат. О том как это сделать Вас расскажут администраторы театра "Ателье" по телефону: +7 495 150 01 94. "Love Letters" 22 ноября (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 6 декабря (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 8 декабря (вт.) Театр на Таганке (ул. Землянои? Вал, 76/21 Берегите себя! Ковид - коварнеи?шии? персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!????????
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