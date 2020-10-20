Губернатор ХМАО вылечилась от коронавируса к празднованию юбилея

День рождения губернатор Югры Наталья Комарова проведет с семьей в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова вылечилась от коронавируса и улетела в Москву отмечать свое 65-летие в кругу семьи. Об этом URA.RU сообщила директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.

«Губернатор сегодня и завтра находится в отпуске. Она уже не на самоизоляции, у нее два отрицательных теста [на коронавирус]. День рождения отмечает в кругу семьи», — рассказала Шумакова. Она также добавила, что 22 октября глава региона из Москвы в формате онлайн примет участие в мероприятии, который организовывает Совет Федерации.

В течение дня губернатор ХМАО принимает поздравления с днем рождения. Поздравительный адрес на сайте Московской патриархии выложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В социальных сетях праздничные посты публикует и весь югорский истеблишмент. «Мы поздравили губернатора в формате ВКС, каждый из вице-губернаторов сказал слово, пожелали здоровья и дальнейших всевозможных побед», — рассказал URA.RU один из заместителей Комаровой.

Другой представитель политического бомонда ХМАО сообщил, что отправил главе региона букет цветов. «Делать какие-то подарки не принято. А вот букет цветов и поздравительная открытка выглядят вполне уместно», — сообщил собеседник URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры заболела коронавирусом. На это время она самоизолировалась в резиденции в Ханты-Мансийске.