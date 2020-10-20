Глава Минстроя РФ сорвал атаку бизнесменов на мэрию Екатеринбурга

Визит Владимира Якушева нарушил планы оппонентов мэра Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Встреча застройщиков Екатеринбурга с губернатором Евгением Куйвашевым, на которой бизнесмены планировали раскритиковать мэрию, сорвалась в последний момент из-за визита главы Минстроя РФ Владимира Якушева. Об этом URA.RU сообщили источники на строительном рынке. Предполагалось, что закрытое совещание состоится вечером 21 октября в резиденции главы региона.

«Из-за приезда Якушева всё отменили. Встреча с губернатором перенесена на неопределенный срок», — поделился инсайдер. Цель визита Якушева в Екатеринбург — участие в строительном форуме 100+. Сегодня представители отрасли общаются с ним и губернатором «на более общие темы», отметил другой источник. «Конфликт [между мэрией и девелоперами] явно не то, что нужно обсуждать на таком уровне», — объяснил он.

Застройщики просят главу региона о встрече с 9 октября. В этот день они объявили о выходе из диалога с мэрией в ответ на срыв принятия гордумой новых правил землепользования и застройки, о которых бизнесмены до этого договорились с администрацией. Поскольку против принятия документа голосовали депутаты, лояльные администрации, команду мэра Александра Высокинского обвинили в торпедировании договоренности.

На встрече с губернатором строители хотели предложить Куйвашеву передать минстрою оставшиеся у мэрии полномочия в этой сфере. Сейчас Высокинский предпринимает усилия, чтобы выйти из конфликта. Вместе с тем, сегодня свердловские власти объявили о создании совета по строительству — совещательного органа, в который войдут главы городов (включая Екатеринбург), чиновники правительства, а также бизнесмены.