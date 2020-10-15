Александр Высокинский демонстрирует готовность к диалогу со строителями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский попросил гордуму провести депутатские слушания по поводу новых правил землепользования и застройки (ПЗЗ), из-за срыва принятия которых обострился конфликт между мэрией и бизнесменами. Помимо депутатов и городских чиновников на встрече смогли бы присутствовать представители строительной отрасли.

«Среди тем, запланированных к обсуждению с народными избранниками, будут рассмотрены вопросы внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования „город Екатеринбург“, а также основные принципы формирования градостроительной политики уральской столицы, антикризисные меры в строительной сфере и ряд других вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Как писало URA.RU, 9 октября Ассоциация строителей Урала заявила о выходе из диалога с городскими властями. Это стало ответом застройщиков на отказ гордумы утверждать новые ПЗЗ, которые позволили бы им строить больше зданий в более короткие сроки. Поскольку против документа голосовали депутаты, которые считаются сторонниками мэра Александра Высокинского, в срыве принятия документа заподозрили «серый дом».

Кроме того, застройщики обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой провести с ними встречу. Ожидалось, что на ней бизнесмены попросят лишить мэрию градостроительных полномочий. Предложение Высокинского провести депутатские слушания в гордуме расценили как попытку урегулировать конфликт до визита девелоперов к главе региона, сообщает источник URA.RU. Поскольку депутатам, конфликтующим с мэром, это невыгодно, гордума, скорее всего, отклонит предложение градоначальника, отмечает собеседник агентства. Впрочем, спикер думы Игорь Володин заявил URA.RU, что предложение мэра пока находится на рассмотрении.