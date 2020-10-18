Мэр Екатеринбурга выдвинул застройщикам встречный ультиматум

Александр Высокинский назвал главные приоритеты мэрии в строительстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строительные проекты, реализуемые в Екатеринбурге, должны подразумевать обеспеченность жилых домов объектами социальной инфраструктуры и парковками. Об этом заявил глава города Александр Высокинский во время брифинга, посвященного вопросам строительной отрасли. По словам мэра, администрация также продолжает занимать жесткую позицию по поводу проектов точечной застройки. Высокинский, таким образом, впервые публично прокомментировал обострение конфликта застройщиков с городскими властями.

9 октября Ассоциация строителей Урала заявила о полном выходе из диалога с городскими властями. Это стало ответом бизнесменов на отказ гордумы утверждать выгодные для них правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поскольку против документа голосовали промэрские депутаты, в срыве принятия документа заподозрили «серый дом». Также гильдия застройщиков попросила губернатора Евгения Куйвашева о встрече.

«Мы из диалога не выходили, и [сейчас] находимся на телефонах. Будем предлагать убрать эмоции и двигаться дальше <…> Но обеспечение [объектов] школами, детскими садами, парковками, [а также] борьба с точечной застройкой остаются нашими приоритетами», — сказал Высокинский. Кроме того, градоначальник отметил, что с недавнего времени в городе действует новое положение о согласовании проектов планировки участков. «Этот документ позволил уйти от тех или иных конфликтных ситуаций. Сейчас никаких просрочек по рассмотрению проектов (на что ранее жаловались строители — прим. URA.RU) не наблюдается», — заверил Высокинский.

Обновлено в 13:10: дополнена цитата Александра Высокинского.