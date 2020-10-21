Путин предупредил о новых угрозах для мировой экономики

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Владимир Путин на заводе
Мировая экономика пока крайне неустойчива, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мировая экономика может столкнуться с новыми вызовами из-за пандемии коронавируса, ее восстановление крайне неустойчиво. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Процессы восстановления мировой экономики еще крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами», — цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства отметил, что эпидобстановка в мире остается сложной, многие страны возвращаются к ограничениям, что негативно влияет на экономические процессы мира.

Ранее Путин заявил, что Россия проходит через кризис, вызванный пандемией, гораздо мягче, чем другие страны, передает RT. Тем временем, общее число людей в мире, столкнувшихся с коронавирусом, приближается к 41 миллиону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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