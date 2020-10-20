20 октября 2020

Тюменские медики не могут получить работу в ковидных госпиталях

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в поликлинике №5. Тюмень, регистратура поликлиники
Тюменским медикам не удается попасть на работу в моногоспитали Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Несмотря на дефицит кадров, тюменские медработники не могут устроиться в инфекционные моногоспитали. Об этом анонимный автор рассказал в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». По его словам, без сертификата сестринского дела туда не берут даже медработников с опытом.

«В новостях говорят, что в моногоспиталях нехватка медицинского персонала, но при трудоустройстве они требуют сертификат сестринского дела. Я не могу работать, хотя имею среднее медицинское образование и в полном объеме получила материалы сестринского дела!» — написала женщина, пожелавшая остаться анонимной.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской область URA.RU разъяснили, что штат госпиталей, как и любой другой медицинской организации, регламентирован и формируется исходя из закона. «При устройстве в моногоспиталь специалисты должны соответствовать ряду требований для выбранной ими должности. Без этого их кандидатура принята не будет», — уточнили в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что из-за пандемии коронавируса в тюменских больницах были отменены плановые приемы и операции. Причиной такого решения стало отсутствие необходимого числа медицинских кадров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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