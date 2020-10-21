Курганский депутат упрекнул блогеров за критику власти

Новому депутату в Шадринске не понравились блогеры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый депутат Шадринской гордумы (Курганская область) Светлана Новоселова упрекнула блогеров за критику власти. Блогеры в ответ обвинили женщину в том, что она забыла, зачем пошла в депутаты. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Почему мы все стали блогерами, которые льют грязь в интернет-пространстве? Льют ее на власть, на жителей города, на своих соседей… …Найдя дыру в асфальте, потухший фонарь или аварию на дороге, мы соревнуемся в скорости выкладывания в интернет и в поиске виновных. Сами мы что сделали для того, чтобы было удобно и красиво жить в городе?» — написала Новосела на своей странице во «ВКонтакте».

На следующий день авторы паблика «Шадринск — это мы» ответили женщине гневным постом. «Не успел человек занять депутатское кресло, как сразу начал говорить о том, что эти самые проблемы не стоит освещать. И кстати, блогеров, как вы их называете, как таковых в Шадринске нет. Есть просто неравнодушные люди. Большая их часть любит свой родной город и желает ему только хорошего. Чтобы чиновники реально делали все для того, чтобы город развивался, хорошел на глазах», — пояснили авторы поста.

В конце сообщения они резюмировали, что если о проблемах не заявлять, то сами они не решатся. «А кстати, вы что хорошего для Шадринска сделали? И собираетесь ли что-нибудь делать, кроме как голосовать за премии, например?» — обратились к депутату неравнодушные жители.

Ранее агентство писало, что депутаты Шадринской гордумы выдали мэру Виктору Ермишкину премию. Большинство парламентариев проголосовало за выдачу премии, не попытавшись уменьшить ее размер.