Губернатор ЯНАО отдал нефтяные и газовые скважины соратникам

Правительственную комиссию ЯНАО по контролю за скважинами на месторождениях нефти и газа, пробуренными за счет окружного бюджета, возглавит первый заместитель губернатора Александр Калинин. Из опубликованного постановления за подписью главы региона Дмитрия Артюхова следует, что замом председателя комиссии стал глава окружного депимущества Сергей Черняев. Оба чиновника входят в круг соратников губернатора.
Документ издан «в целях уточнения состава комиссии по распоряжению фондом скважин, построенных за счет средств окружного бюджета». «Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в состав комиссии по распоряжению фондом скважин, построенных за счет средств окружного бюджет», — говорится в постановлении.
В первоначальной редакции документа указано, что комиссия реализует полномочия по выработке рекомендаций и принятию решений о порядке и условиях распоряжения скважинами, пробуренными за счет средств окружного бюджета. Кроме того, комиссия вправе контролировать предприятия, использующие данные скважины, в том числе путем получения документации.
Первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин, курирующий вопросы экономики и недропользования, получил должность, ставшую вакантной после избрания Алексея Ситникова в окружное законодательное собрание. Месяцем ранее Сергей Черняев, ранее руководивший «Корпорацией Развития», стал главой окружного департамента имущественных отношений.
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