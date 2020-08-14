Экс-глава «Корпорации Развития» перешел в правительство ЯНАО

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Уроженец ХМАО Сергей Черняев имеет два высших образования и разбирается в ситуации на Ямале Фото: сайт правительства ЯНАО

Департамент имущественных отношений ЯНАО, долгое время остававшийся без руководителя, возглавил экс-глава «Корпорации Развития» Сергей Черняев, сообщила 14 августа пресс-служба окружного правительства. Распоряжение о назначении подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о назначении на должность директора департамента имущественных отношений округа Сергея Черняева», — говорится в сообщении пресс-службы. Указывается, что кандидатура нового директора депимущества была выбрана из резерва управленческих кадров ЯНАО.

Сообщается, что Черняев хорошо знаком с особенностями региона, в котором ему предстоит работать. Он принимал участие в подготовке проекта реконструкции крупнейшего аэропорта ЯНАО в Новом Уренгое.

Черняев родился в 1981 году в Ханты-Мансийске. Имеет два высших образования по специальностям юриспруденция и таможенное дело, имеет степень кандидата наук. «Корпорацию развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный») Черняев возглавлял с 2017 по май 2020 года, до этого он занимал пост замгендиректора Фонда развития ХМАО.

Ранее о готовящемся назначении Черняева в ямальское правительство сообщали источники URA.RU. Бывший глава ведомства Олеся Швагер освободила должность по собственному желанию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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