Экс-глава «Корпорации Развития» перешел в правительство ЯНАО

Департамент имущественных отношений ЯНАО, долгое время остававшийся без руководителя, возглавил экс-глава «Корпорации Развития» Сергей Черняев, сообщила 14 августа пресс-служба окружного правительства. Распоряжение о назначении подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о назначении на должность директора департамента имущественных отношений округа Сергея Черняева», — говорится в сообщении пресс-службы. Указывается, что кандидатура нового директора депимущества была выбрана из резерва управленческих кадров ЯНАО.
Сообщается, что Черняев хорошо знаком с особенностями региона, в котором ему предстоит работать. Он принимал участие в подготовке проекта реконструкции крупнейшего аэропорта ЯНАО в Новом Уренгое.
Черняев родился в 1981 году в Ханты-Мансийске. Имеет два высших образования по специальностям юриспруденция и таможенное дело, имеет степень кандидата наук. «Корпорацию развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный») Черняев возглавлял с 2017 по май 2020 года, до этого он занимал пост замгендиректора Фонда развития ХМАО.
Ранее о готовящемся назначении Черняева в ямальское правительство сообщали источники URA.RU. Бывший глава ведомства Олеся Швагер освободила должность по собственному желанию.
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