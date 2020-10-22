В ХМАО, ЯНАО и Тюменской области ситуация с распространением коронавируса остается напряженной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным Информационного центра мониторинга ситуации с COVID-19 в России, в рейтинг регионов-лидеров по темпам распространения коронавируса вошли сразу три субъекта УрФО: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Тюменская область. В каком из регионов чаще заражаются инфекцией и выздоравливают после лечения от нее — в аналитике URA.RU.

По количеству случаев заражения коронавирусом среди трех субъектов лидирует ЯНАО: там с начала пандемии диагноз был подтвержден у 3,45% от общего числа населения (в округе проживает 544 тысячи жителей). На втором месте — ХМАО, где на 1, 6 млн жителей приходится 1,57% инфицированных COVID-19. Наименьший процент заболевших, по данным на 22 октября, в Тюменской области: там с начала пандемии заболевание было диагностировано у 0,78% от общего числа населения (1, 5 млн человек).

Самый низкий процент выздоровления от коронавируса в Тюменской области: 68,26% от общего числа зараженных. В ЯНАО этот показатель составляет 74,11%. Из больниц ХМАО за все время пандемии были выписаны 87,27% пациентов, лечившихся от коронавируса.

Ранее агентство писало о том, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется ближе к следующему лету. По заявлению источника, клинические испытания препарата завершаться только в 2021 году.