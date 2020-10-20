Россиянам советуют не надеяться на вакцину от COVID в 2020 году

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Массовая вакцинация жителей России не начнется раньше лета, считает Валерий Безносенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России не начнется раньше лета, поэтому надеется на отмену ограничений зимой не стоит. Таким мнением поделился московский врач-инфекционист Валерий Безносенко.

«Вакцина нас к зиме не спасет точно. Клинические исследования вакцины завершатся только ближе к лету», — рассказал Безносенко «Ридусу». Он добавил, что из 40 миллионов людей, которые переболели COVID, 10-15 миллионов уже потеряли иммунитет.

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Исследования вакцины — небыстрый процесс, так как испытуемые, получившие препарат, должны провести с ним 180 дней, отметил врач. Такой срок, по словам Безносенко, нужен, чтобы доказать безопасность препарата перед применением у большого количества людей.

На данный момент в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первой появилась сыворотка «Спутник V» от центра имени Гамалеи. В октябре регистрацию получила вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Вскоре ожидается регистрация третьего препарата — его разработчиком был центр имени Чумакова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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