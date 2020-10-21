Российских космонавтов спасли от COVID при посадке на Землю

Для защиты космонавтов число людей на площадке сократили (Архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Космонавтов, прибывших с МКС, пришлось эвакуировать из корабля по сокращенному плану. Это было сделано, чтобы уберечь космонавтов от коронавируса, сообщают в Роскосмосе.

«Специалисты Центрального военного округа обещали провести эвакуацию приземлившихся космонавтов и астронавта по сокращенному плану», — приводит данные Роскосмоса телеканал 360. Кроме того, на посадочной площадке уменьшат количество сотрудников, чтобы снизить риск заражения космонавтов коронавирусом.

Корабль «Союз МС-16» отстыковался от МКС в 02:32 по московскому времени. С орбиты он сошел через 2,5 часа. Только после этого россияне Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американец Крис Кэссиди вернулись на Землю.

Сейчас на МКС находятся американская астронавтка Кэтлин Рубинс и двое космонавтов из РФ — Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков. Командование станцией перешло к последнему.

Перед этим, 19 октября в российской половине МКС сломался туалет, пишет Nation news. Также в одном из российских отсеков появилась утечка воздуха, уточняет « Утро.ру ».