21 октября 2020

Российских космонавтов спасли от COVID при посадке на Землю

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Экзамен у основного экипажа МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, космонавт, волков сергей, космический корабль, союз
Для защиты космонавтов число людей на площадке сократили (Архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Космонавтов, прибывших с МКС, пришлось эвакуировать из корабля по сокращенному плану. Это было сделано, чтобы уберечь космонавтов от коронавируса, сообщают в Роскосмосе.

«Специалисты Центрального военного округа обещали провести эвакуацию приземлившихся космонавтов и астронавта по сокращенному плану», — приводит данные Роскосмоса телеканал 360. Кроме того, на посадочной площадке уменьшат количество сотрудников, чтобы снизить риск заражения космонавтов коронавирусом.

Корабль «Союз МС-16» отстыковался от МКС в 02:32 по московскому времени. С орбиты он сошел через 2,5 часа. Только после этого россияне Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американец Крис Кэссиди вернулись на Землю.

Сейчас на МКС находятся американская астронавтка Кэтлин Рубинс и двое космонавтов из РФ — Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков. Командование станцией перешло к последнему.

Перед этим, 19 октября в российской половине МКС сломался туалет, пишет Nation news. Также в одном из российских отсеков появилась утечка воздуха, уточняет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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