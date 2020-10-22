Министр образования РФ раскрыл масштаб карантина в вузах

По словам Валерия Фалькова, во всех вузах страны так или иначе используется дистанционный формат обучения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В настоящее время в России нет ни одного вуза, который в полном, либо неполном составе не перешел бы на дистанционное обучение. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Сейчас нет ни одного университета или вуза, который бы в том или ином формате не использовал дистанционно-образовательные технологии. Где-то больше, где-то меньше», — рассказал Фальков во время своего интервью «Известиям».

Министр подчеркнул, что сегодняшняя ситуация отличается от той, что была весной. Несмотря на то, что вузы приняли решение о переходе на дистанционный формат, студентам дают возможность посещать библиотеки и научные лаборатории учебных заведений.

Ранее российские студенты заявили о готовности заменить преподавателей, попавших в группу риска по коронавирусу. В частности, по информации RT, более 250 студентов МГУ готовы замещать оказавшихся на карантине школьных учителей. В конце октября стало известно, что из-за высокого числа зараженных студентов могут закрыть здания МГТУ имени Баумана, сообщает Vse42.Ru.