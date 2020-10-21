В ЯНАО умерла подхватившая коронавирус медсестра

В Ноябрьске скончалась сотрудница СПИД-Центра ЯНАО Лидия Виздоага, у которой был подтвержден коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения. Женщине было 55 лет.
«От коронавирусной инфекции скончалась медицинская сестра СПИД-Центра Лидия Виздоага. По воспоминаниям коллег и пациентов наша дорогая Лидия Ивановна всегда была жизнерадостным, отзывчивым и чутким человеком. Такой она навсегда останется в наших сердцах», — сказали в СПИД-Центре. Там отметили, что Виздоага работала в учреждении больше 20 лет.
Женщина стала вторым медиком Ноябрьска, скончавшимся от коронавируса. В конце июня умерла заболевшая фельдшер скорой помощи Айжан Тагамбекова. Главврач станции скорой помощи, депутат заксобрания ЯНАО Виктор Гордиенко предложил посмертно представить ее к награде «За преданность Ямалу».
Всего в округе скончались трое медработников с коронавирусом. Еще один случай был подтвержден летом в Губкинском, где умерла старшая медсестра городской больницы. Суммарно в ЯНАО, по данным на утро 22 октября, известно о 111 летальных случаях среди заболевших.
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