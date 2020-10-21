21 октября 2020
20 октября 2020

В ЯНАО умерла подхватившая коронавирус медсестра

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В Ноябрьске скончался второй медик с подтвержденным COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ноябрьске скончалась сотрудница СПИД-Центра ЯНАО Лидия Виздоага, у которой был подтвержден коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения. Женщине было 55 лет.

«От коронавирусной инфекции скончалась медицинская сестра СПИД-Центра Лидия Виздоага. По воспоминаниям коллег и пациентов наша дорогая Лидия Ивановна всегда была жизнерадостным, отзывчивым и чутким человеком. Такой она навсегда останется в наших сердцах», — сказали в СПИД-Центре. Там отметили, что Виздоага работала в учреждении больше 20 лет.

Женщина стала вторым медиком Ноябрьска, скончавшимся от коронавируса. В конце июня умерла заболевшая фельдшер скорой помощи Айжан Тагамбекова. Главврач станции скорой помощи, депутат заксобрания ЯНАО Виктор Гордиенко предложил посмертно представить ее к награде «За преданность Ямалу».

Всего в округе скончались трое медработников с коронавирусом. Еще один случай был подтвержден летом в Губкинском, где умерла старшая медсестра городской больницы. Суммарно в ЯНАО, по данным на утро 22 октября, известно о 111 летальных случаях среди заболевших.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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