Новое кладбище Верхней Пышмы будет рядом с гигантской свалкой отходов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Возле действующего полигона «Северный», куда свозят все отходы из Екатеринбурга и городов-спутников, запланировано строительство кладбища. Такое решение приняли власти Верхней Пышмы, информация содержится в генеральном плане муниципалитета.

В генплан Верхней Пышмы были внесены изменения, согласно которым в 600 метрах от границ полигона «Северный» появится кладбище для нужд жителей города, а также поселков, находящихся рядом со свалкой. Об этом сообщается в группе «Против расширения мусорного полигона „Северный“» в соцсети «ВКонтакте». «Я возмущена этим решением. Это неуважение, к людям относятся, как к отбросам. Как можно рядом со свалкой закапывать. А дальше что, тела людей будут прямо на полигоне утилизировать? Многие жители разделяют мое мнение. Это же кощунство!» — говорит жительница поселка Крутой (расположен возле полигона) Екатерина Логинова.

От границ полигона «Северный» до территории, отведенной под кладбища, примерно 600 метров Фото: группа «Против расширения мусорного полигона „Северный“» во «ВКонтакте»

В пресс-службе администрации Верхней Пышмы не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, отметив лишь, что «не готовы обсуждать точку зрения жителей». В адрес мэрии направлен запрос.

Полигон «Северный» почти исчерпал свои ресурсы. Жители соседних жилых поселков и садовых товариществ выступают за его закрытие. Они жалуются на различные нарушения экологических норм. Люди вынуждены ходить в респираторах, также их атакуют крысы, бродячие собаки и птицы с полигона. У самой свалки отсутствует санитарно-защитная зона.