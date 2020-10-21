Свердловским чиновникам не дают вернуться на работу

Сотрудникам аппарата правительства, министерств и подведомственных учреждений, которых отправили на удаленную работу на две недели, продляют дистанционный режим, сообщили собеседники агентства в правительстве региона. Чиновники не вернутся в кабинеты как минимум до ноября.
«Распространение инфекции растет, поэтому нам сообщили о сохранении работы в прежнем режиме, из дома», — подчеркнул клерк одного из министерств, переведенный на «удаленку». В Департаменте информационной политики Свердловской области косвенно подтвердили эту информацию, отметив, что Роспотребнадзор действительно рекомендует работодателям перевести сотрудников на удаленную работу.
Евгений Куйвашев подписал указ об усилении карантина 5 октября. Согласно пункту 13 этого документа органам госвласти и местного самоуправления нужно определить численность служащих, обеспечивающих необходимую работу. Незадействованные сотрудники могут быть переведены на удаленный режим.
У свердловских чиновников уже есть опыт работы на home-office: с 24 марта 50% сотрудников правительства и ряд сотрудников аппарата свердловского губернатора перешли на удаленную работу. В таком режиме они функционировали больше месяца.
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