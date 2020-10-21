21 октября 2020

Свердловским чиновникам не дают вернуться на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , депутат, документы, чиновник, руки
Более 30% свердловских чиновников перевели на удаленную работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Сотрудникам аппарата правительства, министерств и подведомственных учреждений, которых отправили на удаленную работу на две недели, продляют дистанционный режим, сообщили собеседники агентства в правительстве региона. Чиновники не вернутся в кабинеты как минимум до ноября.

«Распространение инфекции растет, поэтому нам сообщили о сохранении работы в прежнем режиме, из дома», — подчеркнул клерк одного из министерств, переведенный на «удаленку». В Департаменте информационной политики Свердловской области косвенно подтвердили эту информацию, отметив, что Роспотребнадзор действительно рекомендует работодателям перевести сотрудников на удаленную работу.

Евгений Куйвашев подписал указ об усилении карантина 5 октября. Согласно пункту 13 этого документа органам госвласти и местного самоуправления нужно определить численность служащих, обеспечивающих необходимую работу. Незадействованные сотрудники могут быть переведены на удаленный режим.

У свердловских чиновников уже есть опыт работы на home-office: с 24 марта 50% сотрудников правительства и ряд сотрудников аппарата свердловского губернатора перешли на удаленную работу. В таком режиме они функционировали больше месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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