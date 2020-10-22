На URA.RU стартует прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках VIII форума «Композиты без границ». Участники сессии будут дискутировать на тему «Мировые технологические тренды и роль композитов в них». Обсуждение началось в 11:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.
В онлайн-встрече примут участие международные и российские эксперты, представители государственной и региональной власти, главы крупных корпораций и институтов развития. Они обсудят стратегию повышения статуса и роли отечественных композитов на международном рынке, а также роль государства на этапе становления нового рынка.
Спикерами дискуссии станут гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и многие другие. Модератор дискуссии — гендиректор UMATEX/Росатом Александр Тюнин.
VIII Форум «Композиты без границ» проходит в партнерстве с проектом INNOPROM ONLINE 22 октября. Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.
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