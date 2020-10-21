Власти Перми влезут в долги, чтобы отметить юбилей

Власти намерены реализовать к юбилею Перми ряд инфраструктурных проектов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Для реализации проектов к празднованию 300-летия Перми (2023 год) потребуются кредитные средства. Об этом сегодня в ходе своего бюджетного послания депутатам законодательного собрания заявил губернатор края Дмитрий Махонин. Он отметил, что все заявленные ранее краевыми властями проекты должны быть реализованы.

«Мы уже неоднократно говорили о том, что много заявлено в информационной повестке. Наша задача — в рамках подготовки к 300-летию Перми все эти социальные, инфраструктурные проекты реализовать. За счет чего мы это будем делать в сложной [экономической] ситуации? Это конечно же взвешенная долговая политика, заимствования, но по самым оптимальным процентным ставкам и срокам», — подчеркнул Махонин.

Глава региона отметил также, что краевому правительству необходимо рассмотреть и возможность привлечения частных инвестиций на крупные инвестпроекты, которые планируется реализовать к юбилею Перми.

Сегодня депутаты краевого парламента приняли в первом чтении проект бюджета на 2021-23 годы. Предполагается, что бюджет будет дефицитным все ближайшие три года. Для его сбалансированности краевые власти намерены, в том числе, привлечь кредиты в банках в размере более 230 млрд рублей.

Точные суммы затрат на празднование юбилея Перми пока не известны. Ранее в ходе общения с президентом Владимиром Путиным Махонин заявил, что затраты региона на празднование юбилея Перми могут составить 140 млрд рублей. В эту сумму войдут как расходы на торжественные мероприятия, так и затраты на реализацию крупных инфраструктурных проектов.