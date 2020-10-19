Губернатор Пермского края Махонин впервые обратится к депутатам

Махонин обратится к депутатам с бюджетным посланием Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин впервые обратится к депутатам краевого законодательного собрания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона, уточнив, что послание Махонина запланировано в формате видео-конференц-связи.

«Дмитрий Махонин выступит перед депутатами законодательного собрания Пермского края 22 октября», — уточнили в пресс-службе. По информации «Нового компаньона», послание Махонина будет посвящено бюджету на предстоящие три года.

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 годов краевое правительство представило на минувшей неделе. Предполагается, что он будет дефицитным все ближайшие три года. Для его сбалансированности краевые власти намерены привлечь кредиты в банках в сумме более 230 млрд рублей. Рассмотреть проект бюджета в первом чтении депутаты должны в ближайший вторник.