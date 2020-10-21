Курганский депздрав ответил медикам, которые пожаловались Путину

Депздрав Курганской области ответил медикам, написавшим обращение Владимиру Путину по поводу плачевной ситуации в здравоохранении. Комментарий оперштаб направил в адрес URA.RU.
Депздрав отметил, нагрузка на медперсонал высокая. Количество обслуженных вызовов скорой помощи достигает 700 в сутки. «Ситуация осложняется тем, что медики болеют, из-за чего возникает дефицит кадров. Однако депздрав не подтверждает информацию о том, что 80% медработников болеют или переболели коронавирусом», — говорится в ответе.
По официальным данным, не соответствует действительности информация о том, что массовые летальные исходы зафиксированы в облбольнице. Разворачиваются дополнительные койки. Новые ковидные госпитали оснащают оборудованием. «Всего развернуто 1 573 койки, из них обеспечено кислородом 499, дополнительно планируется открыть 200 коек, на уже имеющихся койках дополнительно обеспечить кислородом 226 коек», — отмечают власти.
Ситуация сложная, но правительство области и депздрав принимают меры. С 15 октября выведены дополнительные экипажи скорой помощи. Привлечение студентов медколледжей к работе в период пандемии — общая практика регионов России. Единая горячая линия по коронавирусу начала работать круглосуточно. Работа корректируется, исходя из загруженности линии.
С 20 октября работает дистанционный медцентр. Его сотрудники по телефону контролируют состояние больных, ведут запись к терапевтам, вызывают скорую или неотложную помощь. Число врачей, которые ходят к пациентам на дом, увеличено за счёт узких специалистов. Запускается новая лаборатория, что сократит время проведения анализов на коронавирус до трех дней.
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