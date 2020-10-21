Продажу курганского завода на Avito назвали злой шуткой

Представители завода не размещали объявление о продаже Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники Шадринского машиностроительного завода (Курганская область) 22 октября опровергли его продажу. По мнению замдиректора завода Андрея Некрасова, объявление о продаже было чьей-то злой шуткой.

«Думаю, что объявление о продаже разместил кто-то ради злой шутки», — цитирует Некрасова пресс-служба администрации Шадринска. Он добавил, что производство предприятия загружено и у компании есть заказы на перспективу.

По словам Некрасова, оснований для продажи завода нет. Он отметил, что у предприятия нет задолженности по зарплате и налогам.

Объявление о продаже завода появилось на сервисе Avito. Продавец оценил стоимость предприятия в 100 млн рублей. Тогда корреспонденту не удалось дозвониться по номеру телефона, указанному на сайте завода.