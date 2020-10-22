В России продляют заморозку накопительной части пенсии

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Накопительную часть пенсии заморозят до 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Заморозку накопительной части пенсии могут продлить до 2023 года. Соответствующее решение приняли в Госдуме в первом чтении законопроекта.

«Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В случае его реализации трансфер на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2023 году, уменьшится на 669,3 млрд рублей, пишут РИА «Новости».

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступил с рекомендацией нижней палате принять законопроект о заморозке. Отмена накопительной части пенсии может затронуть почти 76 млн россиян, передает VSE42.Ru. Как объяснил заместителя главы Минтруда Андрей Пудов, в этой системе 4,7 трлн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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