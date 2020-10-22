Накопительные пенсии в России сделают добровольными

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Законопроект о добровольности накопительной пенсии внесут в Госдуму в следующем году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Накопительную часть пенсии в России хотят сделать добровольной. О подготовке соответствующего законопроекта Минфина РФ сообщил замглавы ведомства Антон Дроздов.

«Было несколько вариантов концепции законопроекта, и в результате, в последнем варианте, — это исключительно добровольный формат», — сказал замминистра. Он отметил, что законопроект планируют внести в Госдуму и представить правительству в 2021 году. Сейчас он находится на межведомственном согласовании, пишет ТАСС.

Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что подход к вопросу перехода на добровольную пенсионную накопительную модель должен быть взвешенным. По его словам, эта тема может коснуться 75,9 миллиона человек. Член комитета Совфеда РФ по социальной политике Сергей Леонов считает, что накопительную часть пенсии могут отменить, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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