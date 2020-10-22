В Москве прощаются с Ириной Скобцевой

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Похороны Егора Перепелкина, погибшего в Керчи во время теракта. Челябинск
С Ириной Скобцевой прощаются на Новодевичьем кладбище в Москве Фото: Александр Медведев © URA.RU

На Новодевичьем кладбище в Москве началось прощание с матерью режиссера Федора Бондарчука, народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой. Актрису похоронят рядом с мужем, режиссером Сергеем Бондарчуком.

«У гроба в окружение венков из белых роз с актрисой прощаются ее сын режиссер Федор Бондарчук с супругой актрисой Паулиной Андреевой и внуки», — сообщает РИА «Новости». На похоронах также присутствуют актеры Константин Крюков и Сергей Гармаш, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель.

Ирина Скобцева скончалась 20 октября на 94-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ выразил российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Фильмография Скобцевой насчитывает более 60 картин. Среди них наиболее полюбились зрителям ее роли в фильмах «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Поединок», «Любовь земная», «Борис Годунов». Всесоюзную известность актриса обрела после фильма «Я шагаю по Москве». А съемки в киноленте «Сережа» прочно привязали к артистке почетное прозвище «муза [режиссера Георгия] Данелии», пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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