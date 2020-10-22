Футболист Кокорин раскритиковал россиян за зависть к богатым

Александр Кокорин рассказал, что восхищается Романом Абрамовичем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин высказался по поводу отношения россиян к богатым. Свою точку зрения он выразил в интервью на YouTube-канале PeopleTalk.

«Я смотрю на [бизнесмена] Романа Абрамовича, у него три яхты по 200 метров. Смотрю и восхищаюсь. Мне неважно, где он заработал эти деньги, он мне импонирует. А у нас наоборот. У него что-то получилось и никто не хочет сказать, что, может быть, ему тяжело было», — сказал Кокорин. По словам футболиста, в РФ устоялось мнение, что футболистам платят зарплаты из налогов россиян. Он отметил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар получает 3 млн евро в месяц, а российские футболисты в десятки раз меньше.

Кокорин часто показывает в соцсетях свои дорогие покупки. Так он выложил снимок на котором позирует в защитной маске из крокодиловой кожи, стоимостью 30 тысяч рублей. Также он показал свой автомобиль Rolls-Royce Ghost стоимостью 20 миллионов рублей.

После выхода на свободу футболисту урезали зарплату в Зените до 800 тысяч евро в год, пишет « Утро.ру» . Затем он перешел в клуб «Сочи» и в конечном итоге — в «Спартак».