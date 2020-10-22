Адвокат Ефремова просит выпустить актера из тюрьмы

Защита актера Михаила Ефремова попросила снизить наказание артисту, чтобы он мог выйти на свободу. Об этом адвокаты заявили во время рассмотрения апелляционных жалоб на приговор актеру.
«Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей», — цитирует адвоката Петра Хархорина ТАСС. Второй адвокат Ефремова Владимир Васильев попросил назначить артисту наказание в виде 4 лет условно. Это он аргументировал отсутствием судимостей, наличием одного несовершеннолетнего ребенка, раскаянием и признанием вины.
Отменить приговор по делу попросила гражданская супруга погибшего в смертельном ДТП Сергея Захарова Ирина Стерхова, передает агентство Nation News. Она считает, что дело нужно отправить на новое рассмотрение. Актер устроил аварию в начале июня в центре Москвы. Будучи пьяным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима.
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